«La Mary Sánchez busca consolidar una alternativa docente basada en el trabajo y en mantener las escuelas abiertas»

En diálogo con Radio Noticias, Marcelo San Miguel, referente de la flamante agrupación docente «La Mary Sánchez», explicó los fundamentos y objetivos de este nuevo espacio político-pedagógico en la región. El nombre y la conformación de la agrupación surgieron tras la sólida elección realizada el pasado 13 de mayo por la Lista Azul y Blanca en SUTEBA . A pesar de no haber obtenido la conducción gremial, el fuerte respaldo de los trabajadores impulsó la decisión de dar continuidad al proyecto de manera constructiva y permanente.

San Miguel subrayó que el espacio se ha ampliado sumando a docentes independientes o de otros gremios. Asimismo, planteó una mirada crítica hacia la actual conducción de SUTEBA La Costa-General Lavalle, cuestionando la perpetuación de 30 años en el poder y las medidas de fuerza que suspenden clases. En su lugar, abogó por resolver los problemas de fondo desde las aulas, honrando el legado de Mary Sánchez de defender la educación pública a través de la enseñanza diaria.