Paraje Pavón | La EP Nº 22 vivió una emotiva ceremonia por el Día de la Bandera

pavon ep 22

En el marco de los actos por el Día de la Bandera, se realizó en Pavón, en el paraje Tamborcito de Tacuarí, una emotiva ceremonia frente a los pabellones nacional, provincial y municipal.

Durante el acto, 40 alumnos de cuarto año de la Escuela Primaria Nº22 realizaron la tradicional promesa de lealtad a la Bandera Argentina. El juramento fue tomado por la directora de la institución, Valeria Martínez, quien tuvo a su cargo la voz de mando.

La jornada contó con la presencia de familias y vecinos que acompañaron este importante momento para los estudiantes. Tras la ceremonia, la comunidad educativa compartió chocolate caliente y pasta frola, cerrando una celebración cargada de emoción y sentimiento patrio.

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24 junio, 2026 por Instituciones Locales

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