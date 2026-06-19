El cantautor costero Santiago Picchi anunció que se encuentra avanzando en la producción de un nuevo trabajo discográfico, un proyecto que reúne canciones inéditas y la participación de músicos invitados.

A través de sus redes sociales, el artista del Partido de La Costa compartió detalles del proceso creativo y de grabación que viene desarrollando junto a distintos colaboradores.

«Estamos avanzando en una nueva grabación con canciones que nacieron del alma. Tengo el honor de compartir este proyecto con amigos a quienes quiero y agradezco todo el esfuerzo y dedicación», expresó.

Según contó el músico, la producción está a cargo de Gustavo López, quien además participa en la percusión, mientras que Ariel Pérez aporta su trabajo en guitarras.

«Entre ideas, mates, charlas y muchas horas de trabajo, las canciones van tomando forma», señaló Picchi al describir el proceso de creación del nuevo material.

El artista también agradeció la participación de Juan Banuera, quien se sumó al proyecto con su interpretación en bandoneón.

«Gracias Juan Banuera por tu hermoso aporte musical con el bandoneón», escribió.

Sobre la experiencia de registrar nuevas composiciones, el cantautor destacó el valor artístico de la instancia de grabación y la transformación que atraviesan las canciones durante ese recorrido.

«Grabar es un proceso muy lindo, es como una segunda creación donde crecen las alas para que emprendan el vuelo», reflexionó.

Si bien todavía no se informó una fecha de lanzamiento, el proyecto continúa en etapa de producción y grabación, con vistas a convertirse en un nuevo material dentro de la trayectoria artística del músico costero.