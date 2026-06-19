Un hombre agradeció en las redes sociales la atención brindada a su hijo que fue atropellado por una moto en San Bernardo

Según detalló el hombre en las redes sociales, su hijo, de 14 años, cruzaba hacia la Plaza del Sol y la Familia en la intersección de Avenida San Bernardo y Tucumán, cuando fue embestido por una moto roja.

Los compañeros del adolescente fueron quienes se encargaron de llamar a la ambulancia, y la persona que conducía la moto «paró, lo increpó y se fugó». «En el Hospital nos atendieron de 10. Le hicieron radiografías y análisis de sangre y orina y estuvo toda la tarde en observación», señaló el papá de la víctima, quien denunció el accionar del motociclista y lamentó que ningún adulto se haya acercado a asistir a su hijo en la vía pública.

Tras agradecer al personal del Hospital de Mar de Ajó y a los amigos del joven que lo acompañaron, destacó que finalmente «fueron solo golpes, nada grave, solo el susto». Luego de permanecer varias horas en observación, el joven ya se encuentra en su domicilio.