La Escuela Secundaria N° 3 de San Clemente celebró sus 40 años

La Escuela Secundaria N° 3 de San Clemente celebró su 40° aniversario con una jornada especial que reunió a autoridades, docentes, estudiantes, ex alumnos y familias.

La institución, creada el 25 de mayo de 1986, inició las actividades con el izamiento de la Bandera en el lugar donde funcionó originalmente la escuela, en calle 10 y Avenida I. Luego, la celebración continuó en el edificio actual con muestras artísticas, presentaciones de la EcoMurga y distintas propuestas realizadas por estudiantes.

El acto contó con la participación del intendente Juan de Jesús, junto a autoridades municipales, concejales y miembros del Consejo Escolar. Durante la jornada se realizaron reconocimientos a docentes, directivos y egresados de la primera promoción de la institución.

Además, se descubrió una placa homenaje a Nélida Derdoy de Nikodem, directora que estuvo al frente de la escuela durante 20 años y dejó una profunda huella en la institución. Entre los reconocimientos, también se entregó una declaración de interés legislativo, educativo y cultural a la histórica jornada.

Uno de los momentos más emotivos fue el reencuentro de integrantes de la primera promoción egresada en 1990. Gustavo “Pitu” Gómez, uno de los ex alumnos presentes, expresó: “Estamos haciendo historia porque al ser parte de la primera promoción vamos a quedar también en los anales de la historia de nuestro pueblo y estamos orgullosos de estar acá”.

Por su parte, el director el establecimiento educativo, Maximiliano De Luca, destacó: “La escuela sigue siendo un espacio para rememorar todo lo vivido y también para mostrar que en la escuela secundaria pasan cosas lindas”.