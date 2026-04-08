La Fiesta de la Náutica y el Mar lanza ferias circulares para recaudar fondos

La Fiesta de la Náutica y el Mar de Mar del Tuyú ya puso en marcha sus motores para la edición de noviembre. En comunicación con Radio Noticias, la presidenta de la comisión organizadora, Natalia Coronel, anunció el lanzamiento de un ciclo de ferias circulares con el objetivo de generar recursos propios para solventar los costos del evento. La iniciativa busca que la comunidad se involucre de manera activa, donando aquellos elementos en desuso que se encuentren en buen estado para ser comercializados a precios accesibles.

Coronel detalló que la primera jornada de feria se realizará a mediados de mayo y que la recepción de donaciones incluye no solo indumentaria y calzado, sino también artículos del hogar como utensilios de cocina, pequeños muebles y decoración. La presidenta destacó que esta modalidad permite que todos los vecinos puedan colaborar con la fiesta, transformando la solidaridad en fondos directos para la organización. Las donaciones se coordinan de forma personalizada a través de las vías de contacto oficiales de la comisión.