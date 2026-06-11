San Clemente | Se viene el 1° Torneo Interclubes de Patín Artístico del circuito costero

En diálogo con Radio Noticias, la profesora de patín artístico Mariela Gorosito anunció la realización del primer torneo interclubes del circuito de La Costa.

El evento deportivo tendrá lugar este sábado 13 de junio en las instalaciones del Polideportivo Municipal de San Clemente, con una extensa jornada que se desarrollará desde las 9:00 hasta las 20:00 hs. Debido a la gran cantidad de participantes, la organización estipuló dos momentos para las premiaciones: una intermedia a las 15:00 hs. y la entrega final al cierre del torneo.

Gorosito destacó la excelente convocatoria que logró estabilizar a este circuito regional a lo largo de los años:

Más de 120 patinadores en pista: El certamen reunirá a atletas que representarán a diversas delegaciones invitadas y locales.

El certamen reunirá a atletas que representarán a diversas delegaciones invitadas y locales. Delegaciones invitadas: El torneo contará con la participación de clubes de renombre de la región, tales como Defensores de Tandil, Siciliano de Mar del Plata, y el Club Telpín junto al CEF N° 87 de Pinamar.

El torneo contará con la participación de clubes de renombre de la región, tales como Defensores de Tandil, Siciliano de Mar del Plata, y el Club Telpín junto al CEF N° 87 de Pinamar. Representación local: El Partido de La Costa estará plenamente representado por las Escuelas Municipales de San Clemente, Santa Teresita y Mar de Ajó, además de las propuestas de los clubes Mar del Tuyú y Social Mar de Ajó.

Finalmente, la entrenadora aclaró que la entrada al polideportivo será libre y gratuita. Sin embargo, el público que asista podrá colaborar de manera voluntaria con un bono contribución. Todo lo recaudado en este espacio será destinado íntegramente a costear los gastos de traslado de las patinadoras costeras federadas, quienes próximamente deberán viajar a la localidad de Tres Arroyos para disputar el torneo regional