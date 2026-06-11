Concejales y diputados bonaerenses se unieron para frenar la eliminación de la «Zona Fría»

En comunicación con Radio Noticias, la concejal del Frente Renovador del Partido de La Costa, Silvana Fretes, brindó detalles sobre la reunión clave mantenida en la Legislatura Provincial entre intendentes, diputados y ediles de diversas localidades.
El encuentro tuvo como objetivo central coordinar acciones y presionar a los senadores nacionales para evitar que se apruebe el proyecto del gobierno nacional que busca derogar el beneficio de la Zona Fría.
Fretes advirtió que, de ratificarse la medida en la Cámara Alta (ya cuenta con media sanción en Diputados), los vecinos sufrirían la pérdida de un descuento de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas.
La concejal destacó los puntos centrales de la estrategia regional y el impacto de la medida:
- Fuerza federal y transversal: Aunque hoy la movilización surge con fuerza desde Buenos Aires —donde hay 94 municipios alcanzados por el beneficio—, la quita del subsidio afectaría también a Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza (Malargüe), el Norte Grande y la Patagonia. El plan es articular reclamos en común entre todos los distritos damnificados para apelar al compromiso de los senadores con sus respectivas provincias.
- Sin fecha en el Senado: Si bien el tema ya está bajo análisis en las comisiones de la Cámara de Senadores de la Nación, aún no se ha fijado una fecha para su debate en el recinto debido a que conviven diferentes prioridades políticas. Fretes enfatizó que el trabajo territorial debe hacerse de manera previa para frenar el impulso negativo antes de que llegue a votación.
- Preocupación local y junta de firmas: La concejal admitió que el tema está muy instalado en los sectores más vulnerables de la comunidad costera, aunque en otros estratos todavía existe desinformación por la dispersión en la agenda pública. Como muestra del fuerte rechazo local, Fretes confirmó que desde el Partido de La Costa ya se elevaron más de 3.000 firmas de usuarios que suscribieron el petitorio en contra de la derogación de la ley