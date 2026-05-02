La Capilla Nuestra Señora de Lourdes de Costa Azul llevó adelante una peña con motivo del Día del Trabajador, en una jornada que combinó actividades culturales con el objetivo de recaudar fondos para obras en el espacio religioso.

La iniciativa tuvo como finalidad avanzar en la construcción del sagrario e iniciar un nuevo proyecto: la realización de una gruta que recree la original de Lourdes, en Francia, lugar asociado a la primera aparición de la Virgen. En Costa Azul, la Virgen de Lourdes es considerada patrona de la localidad, y cada 11 de febrero se realiza una celebración tradicional que incluye procesión.

Según informaron desde la organización, más de un centenar de personas participaron de la actividad, que se desarrolló durante el 1 de mayo con condiciones climáticas favorables.

Durante la jornada, se dispuso un buffet con parrilla, empanadas y pastelitos, como parte de las propuestas gastronómicas para los asistentes.

Participación artística y comunitaria

El encuentro contó con la presentación en vivo del grupo folklórico Sonco Santiagueño, mientras que el ballet Los del Mar, de la Asociación de Fomento de Mar de Ajó Norte, ofreció distintos cuadros de danza.

También participaron instituciones de la región, entre ellas la comisión de la Fiesta del Sol y la Familia de San Bernardo, junto a sus representantes.

El sacerdote Maxi Turri realizó la bendición de la actividad y expresó “el agradecimiento a toda la comunidad por la colaboración”, en relación al acompañamiento recibido.