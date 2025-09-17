Mar de Ajó Norte | El Instituto 89 abre sus puertas para mostrar su oferta educativa

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 89 de La Costa invitó a la comunidad educativa y al público en general a participar de la Expo89 2025: “Conocé nuestra oferta educativa”, que se desarrollará el miércoles 24 de septiembre, de 9.00 a 21.00, en la sede institucional ubicada en Entre Ríos 555, Mar de Ajó Norte.

El encuentro tiene como propósito orientar, informar y acompañar a las y los estudiantes en su inserción al nivel superior, ofreciendo un espacio de interacción con dinámicas y talleres de prácticas profesionales en vivo. La propuesta permitirá conocer la vida académica, las carreras que se dictan, así como también establecer contacto con directivos, docentes, preceptores, el Centro de Estudiantes, Cipe’s, la Asociación Cooperadora y estudiantes avanzados.

En su tercera edición consecutiva, la Expo contará además con visitas guiadas por las instalaciones del instituto, que dispone de un edificio propio de dos plantas, con aulas comunes y talleres especializados de gastronomía, indumentaria, enfermería y comunicación, además de biblioteca, buffet, SUM, patio externo, playón de estacionamiento, sanitarios en ambas plantas, dirección, secretaría y preceptoría.

Dado que las vacantes son limitadas, se solicita a las instituciones interesadas confirmar su asistencia enviando un correo a isfdyt89lacosta@abc.gob.ar, con el listado de estudiantes y acompañantes, consignando nombre, apellido, DNI y correo electrónico de cada uno, a fin de coordinar los horarios de participación.