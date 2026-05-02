Durante el fin de semana largo, el Partido de La Costa amplía su agenda cultural con propuestas musicales en distintos espacios. En este marco, el grupo Ensamble 4 se presentará hoy sábado 2 de mayo a las 21:30 en el espacio cultural Lo de Heredia, ubicado en Falkner 495, en San Bernardo.

La actividad se inscribe dentro de la oferta cultural que suele intensificarse en fechas turísticas, con espectáculos orientados tanto a visitantes como a residentes.

Propuesta musical

El espectáculo está centrado en música latinoamericana, con un formato acústico que incluye guitarra, percusión y voces. Según la información difundida, el repertorio aborda géneros tradicionales de la región, con interpretaciones que remiten al folklore argentino y latinoamericano.

Desde la organización señalaron que “la música que nos cobija” es el eje conceptual de la presentación, en referencia a un recorrido por canciones representativas del cancionero popular.

Espacios culturales en la agenda local

El evento tendrá lugar en Lo de Heredia, un espacio que forma parte del circuito gastronómico independiente de San Bernardo, donde habitualmente se desarrollan presentaciones musicales y actividades artísticas y además se come muy bien y a muy buen precio.