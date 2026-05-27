Importante | Ante el descenso de la temperatura, se recuerdan las medidas para una calefacción segura en el hogar

En nuestro clima costero, las bajas temperaturas suelen estar acompañadas por elevados niveles de humedad y presencia de viento, factores que generan una sensación térmica inferior a la temperatura real, y aumentan la utilización de distintos artefactos para calefaccionar los ambientes en la región durante esta época del año.

En este contexto, se recomienda adoptar hábitos seguros para prevenir accidentes domésticos y reducir riesgos vinculados a incendios o intoxicaciones por monóxido de carbono.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

* Mantener una ventilación permanente en los ambientes, aunque las temperaturas sean bajas.

* Revisar periódicamente estufas, calefones y calefactores mediante personal matriculado.

* No utilizar hornallas, hornos o braseros para calefaccionar espacios cerrados.

* Evitar secar ropa sobre estufas o acercar materiales inflamables a fuentes de calor.

* Verificar que las rejillas y salidas de ventilación permanezcan despejadas.

* Apagar artefactos que no sean aptos para funcionamiento continuo antes de dormir o al ausentarse del hogar.

* Prestar atención a síntomas como dolor de cabeza, mareos, náuseas, sueño excesivo o cansancio repentino, que pueden ser señales de intoxicación por monóxido de carbono.