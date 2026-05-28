Se presentó el Taller de Entrenamiento Actoral coordinado por la profesora Anahí Gorondon

La actividad cultural y artística de La Costa continúa creciendo y ahora suma una nueva propuesta orientada al desarrollo expresivo, la creatividad y la formación escénica. Se trata del Taller de Entrenamiento Actoral, un espacio pensado para actores, estudiantes y personas interesadas en explorar el lenguaje teatral desde una mirada dinámica y contemporánea.

La iniciativa estará coordinada por la profesora Anahí Gorondon, quien cuenta con una amplia formación artística vinculada al teatro, la danza, la expresión corporal y el canto.

Según explicó la propia docente, antes de ingresar a la Escuela de Arte de General Madariaga “Atahualpa Yupanqui”, cursó la carrera de Intérprete en Teatro Musical en la EMBA y realizó perfeccionamientos en la Academia de Julio Bocca, donde profundizó su formación en actuación, danza, expresión corporal y canto.

Posteriormente completó la carrera docente en actuación en la Escuela de Arte de Madariaga, consolidando un recorrido formativo ligado a distintas disciplinas escénicas.

Un espacio para desarrollar herramientas actorales

El taller estará orientado tanto a personas con experiencia previa como a quienes deseen iniciar un recorrido artístico y expresivo.

La propuesta incluirá:

Entrenamiento escénico

Improvisación

Expresión corporal

Trabajo emocional

Desarrollo creativo y expresivo

La consigna que impulsa el proyecto resume el espíritu de la iniciativa:

“¿Sentís el arte dentro y querés desarrollarlo?”

Desde la organización destacaron que el objetivo es generar un espacio de encuentro, aprendizaje y crecimiento personal a través del teatro y las herramientas actorales.

Clase gratuita y encuentros semanales

Quienes tengan interés en participar podrán acceder a una clase gratuita inicial para conocer la dinámica del taller y descubrir si la experiencia se adapta a sus inquietudes artísticas.

Las actividades se desarrollarán todos los miércoles de 16 a 19 horas en Espacio Renge Yoga Holístico, ubicado en Diagonal Rivadavia 162, primer piso, en Mar de Ajó.

Cultura y nuevos espacios en La Costa

La aparición de nuevas propuestas teatrales y culturales forma parte de un movimiento artístico que sigue creciendo en distintas localidades del Partido de La Costa.

En un contexto donde los espacios culturales cumplen un rol cada vez más importante como ámbitos de expresión, encuentro y formación, este tipo de iniciativas buscan ampliar oportunidades para artistas locales y personas interesadas en desarrollar herramientas creativas.

Quienes deseen obtener más información o reservar su clase gratuita pueden comunicarse al WhatsApp 2257-638375.