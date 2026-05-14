En una entrevista con Radio Noticias, el abogado y referente opositor Marcos «Cotoco» García respondió a las recientes declaraciones de Germán Jardón —quien lo postuló como el candidato natural para un frente de unidad— y de Leandro Alonso, quien sostiene la necesidad de un candidato netamente radical.

Con un tono conciliador pero firme, García buscó bajarle el precio a la discusión por las candidaturas y centró el debate en la capacidad de administración.

García sostuvo que la sociedad costera no está demandando nombres propios, sino soluciones a problemas estructurales.

«La discusión sobre si el candidato es de un partido o de otro es una discusión de la política, no de la gente», expresó el dirigente. Para el abogado, el verdadero desafío de la oposición es demostrar que tiene un equipo preparado para gestionar los recursos públicos, mejorar los servicios y transformar la realidad del distrito, independientemente de la procedencia partidaria de quien encabeze la lista.