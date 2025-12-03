Este es la grilla de actividades para la Fiesta de Nueva Atlantis

Se viene la 7ª edición de la Fiesta de Nueva Atlantis, que se llevará a cabo este viernes 6 y sábado 7, en la Plaza del Calvario, ubicada en Avenida Roldán entre Cramer y Olmos.

La celebración contará con patio gastronómico, patio cervecero, un paseo de emprendedores y artesanos, desde las 12.00; mientras que desde las 17.00 comenzarán los shows en vivo, danzas, artistas invitados y propuestas para toda la familia.

A continuación, se detalla el cronograma de espectáculos:

SÁBADO 6

(Desde las 17.00)

-Lexo FRZ

-Grupo de danza del Centro de Jubilados Ilusión de Nueva Atlantis

-Anto Pla DJ

-Barrios Lejanos

-Vintage Rock

-Saludo de reinas y embajadores de distintas localidades

-Los Katys

-Grupo Power Dance

-La Negra Cumbiambera y Los Artesanos del Ritmo

DOMINGO 7

(Desde las 17.00)

-Beneplázito Ortega (Miguel Sarlo)

-Divergentes

-Energía en Movimiento

-Grupo de danza del Centro de Jubilados de Mar de Ajó

-Vintage Rock

-Maxi Cuevas

-MDA Folk

-La 40 y Pico

-Mambo Méndez