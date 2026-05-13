Salud comunitaria | El ciclo de capacitaciones en RCP llega esta semana a San Clemente y Santa Teresita

La Municipalidad de La Costa dará continuidad a las jornadas de formación gratuita en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, una iniciativa que busca empoderar a los vecinos con técnicas de asistencia inmediata ante emergencias. Tras el inicio del ciclo, esta semana las capacitaciones se concentrarán en diversos centros de salud de la zona norte y centro.

El cronograma para los próximos días es el siguiente:

Viernes 15 de mayo: Las charlas se dictarán en San Clemente; por la mañana (10:00 a 12:30) en el CAPS El Tala y por la tarde (13:30 a 16:00) en el CAPS del Barrio Juan XXIII .

Las charlas se dictarán en San Clemente; por la mañana (10:00 a 12:30) en el y por la tarde (13:30 a 16:00) en el . Sábado 16 de mayo: La actividad se trasladará a Santa Teresita, comenzando en el Hospital Municipal por la mañana y finalizando en el CAPS Las Quintas durante la tarde.

Estas jornadas, impulsadas por las carteras de Salud y Desarrollo Humano, son de acceso libre y no requieren inscripción previa, permitiendo que cualquier interesado aprenda maniobras básicas que pueden resultar determinantes para salvar una vida antes del arribo de la ambulancia.