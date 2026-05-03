Este domingo 3 de mayo, San Bernardo será sede de una nueva edición de La Costa Geek, un evento que convoca a seguidores de la cultura geek en el Partido de La Costa. La jornada se desarrollará entre las 13.00 y las 19.00 en el Espacio Multicultural, ubicado en San Juan 2834.

En esta oportunidad, la temática elegida es “Hadas y Piratas”, propuesta que atravesará las distintas actividades previstas a lo largo del día.

Actividades y propuestas

El evento contará con una programación orientada a distintos públicos, que incluye concursos de baile, cosplay y dibujo, además de shows en vivo y stands temáticos.

También se dispondrá de un espacio artístico con muestras, charlas y talleres vinculados a la producción cultural y la creatividad.

Entre las actividades destacadas, el artista Lautaro Asat brindará un taller con charla centrada en el proceso creativo en el contexto actual. Por su parte, Micaela Seira estará a cargo de un taller de fotografía con celular, enfocado en el uso de herramientas prácticas para mejorar la producción de imágenes.

Espacio cultural en crecimiento

Desde la organización, La Costa Geek se presenta como un espacio abierto a la comunidad que promueve el intercambio y la participación, con propuestas accesibles para quienes se acercan al universo geek desde distintas disciplinas.

La actividad forma parte de la agenda cultural local y suma una alternativa para quienes buscan propuestas recreativas durante el fin de semana en el distrito.