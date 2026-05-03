Desarticulan punto de venta de drogas en Dolores

Un operativo policial permitió desarticular un punto de venta de drogas en la ciudad de Dolores, en el marco de una investigación vinculada a la comercialización de estupefacientes.

Según se informó, el procedimiento fue llevado adelante por personal policial tras tareas de seguimiento e inteligencia que permitieron identificar el lugar donde se desarrollaba la actividad ilegal. Durante el allanamiento, se secuestraron distintas sustancias, dinero en efectivo y elementos de interés para la causa.

Fuentes del caso indicaron que el operativo se concretó con orden judicial y que tuvo como resultado la aprehensión de una persona sospechada de estar involucrada en la venta de drogas en la zona.

Investigación en curso

La causa quedó en manos de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes para determinar el alcance de la actividad y posibles conexiones con otros puntos de comercialización.

Desde las fuerzas de seguridad señalaron que este tipo de procedimientos forman parte de operativos que se desarrollan en la región con el objetivo de combatir el narcomenudeo.