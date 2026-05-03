La escuelita de fútbol del Club Social y Deportivo Mar de Ajó y de J.J. Olarticoechea participó de su primer encuentro del año en la ciudad de Villa Gesell, en una jornada que convocó a una importante cantidad de chicos y familias.

La actividad fue organizada como parte del calendario deportivo formativo y reunió a alumnos de distintas categorías, con el acompañamiento de padres y entrenadores.

El director de la escuelita, Silvio Duca, destacó la participación y el clima de la jornada al señalar: “fue un día de la gran familia del Social”. También agradeció a los profesores que integran el equipo de trabajo por su acompañamiento durante la actividad.

Según se informó, el encuentro forma parte de una serie de eventos previstos para el año, orientados a promover la práctica deportiva y el desarrollo de los chicos en un ámbito recreativo.

Desde la organización adelantaron que ya se preparan para una nueva jornada en las próximas semanas, con el objetivo de continuar fortaleciendo la participación de los alumnos.