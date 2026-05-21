El tradicional evento automovilístico se correrá del 22 al 24 de mayo y promete convocar a miles de fanáticos. La Sociedad Rural informó cortes y limitaciones de acceso en la zona del Predio Ferial.

General Lavalle se prepara para recibir una nueva edición del Rally “Mar y Sierras”, uno de los eventos automovilísticos más convocantes de la región, que se desarrollará durante el fin de semana largo del 22 al 24 de mayo con actividad en distintos caminos rurales del distrito.

Desde la Municipalidad de General Lavalle destacaron que la competencia traerá “un fin de semana a pura adrenalina, velocidad y pasión fierrera”, convocando a pilotos, equipos y miles de fanáticos del automovilismo.

“La invitación es para disfrutar al borde del camino de jornadas cargadas de acción, motores y espectáculo en uno de los eventos más esperados del calendario automovilístico”, señalaron desde las redes oficiales del municipio.

En paralelo, la Sociedad Rural de General Lavalle emitió un comunicado dirigido a socios y productores rurales para advertir sobre restricciones de acceso al Predio Ferial debido al desarrollo del rally.

Según informó la entidad, los caminos rurales linderos al predio estarán afectados por el circuito de la competencia, por lo que no se podrá ingresar al Predio Ferial durante el sábado 23 y domingo 24 de mayo, entre las 7:00 y las 17:00 horas.

Desde la Rural solicitaron a productores y vecinos tomar las medidas necesarias para reorganizar sus actividades y evitar inconvenientes durante esas jornadas.

El Rally “Mar y Sierras” se convirtió en uno de los principales atractivos turísticos y deportivos de la región, generando además un importante movimiento económico para comercios, alojamientos y servicios locales durante cada edición.