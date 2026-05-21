El exconcejal costero publicó un duro análisis luego de la media sanción en Diputados y abrió el debate entre vecinos del Partido de La Costa. Bronca, preocupación y reclamos dominaron los comentarios.

La discusión por la posible derogación del régimen de Zona Fría sigue generando repercusiones políticas y sociales en todo el país, y especialmente en ciudades de la costa atlántica donde el beneficio impacta directamente en las tarifas de gas.

En las últimas horas, el concejal mandato cumplido Marcelo Pavka publicó en sus redes sociales un video con una fuerte crítica a la media sanción obtenida en Diputados y cuestionó el resultado de la votación:

“132 votos a favor, 105 en contra y 40 cobardes abstenciones”, expresó el dirigente, quien además invitó a los usuarios a dejar su opinión sobre el tema.

La publicación rápidamente generó una ola de comentarios y abrió un intenso debate entre vecinos del Partido de La Costa, con opiniones marcadas por la preocupación económica, el enojo político y también algunas miradas a favor de revisar el esquema de subsidios.

Bronca, temor y críticas al impacto en el bolsillo

La mayoría de los comentarios reflejaron preocupación por las consecuencias que tendría eliminar el beneficio en una región donde las bajas temperaturas elevan el consumo de gas durante gran parte del año.

Muchos usuarios advirtieron que la medida representaría “un golpe al bolsillo” para jubilados, trabajadores y familias de clase media, mientras otros apuntaron directamente contra el Gobierno nacional y los legisladores que acompañaron la iniciativa.

También aparecieron mensajes cargados de desilusión política y reclamos de mayor participación ciudadana frente al ajuste tarifario.

“Nos cagaremos de frío”, “es un desastre”, “hay gente juntando ramas para calefaccionarse” y “la casta terminó siendo el pueblo” fueron algunas de las frases que más se repitieron entre los comentarios.

También hubo voces a favor de revisar el beneficio

Aunque en menor cantidad, algunos usuarios plantearon una mirada distinta y sostuvieron que el régimen de Zona Fría debería focalizarse únicamente en sectores vulnerables y no alcanzar a usuarios de alto poder adquisitivo.

En ese sentido, se abrió un debate sobre el alcance de los subsidios y la necesidad de segmentar la ayuda estatal según ingresos económicos.

Un tema sensible en el Partido de La Costa

La discusión tomó especial fuerza en el Partido de La Costa debido a que miles de vecinos acceden actualmente al beneficio para amortiguar el costo del gas en invierno.

En localidades como San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó, el régimen de Zona Fría es considerado por muchos usuarios como una herramienta clave para afrontar el costo de los servicios básicos.

Mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo y deberá tratarse en el Senado, el debate ya se instaló en redes sociales y promete seguir creciendo en las próximas semanas.