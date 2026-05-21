UTHGRA | Expectativa en La Costa por la visita de Luis Barrionuevo

En diálogo con Radio Noticias, el Secretario General de UTHGRA La Costa, Rodolfo Basualdo, repasó los ejes centrales del 62° Congreso Nacional del gremio hotelero y gastronómico realizado en Mar de Plata.

El dirigente gremial manifestó una profunda preocupación por la crítica situación que atraviesan las obras sociales sindicales en todo el país, denunciando el corte de financiamiento por parte del Gobierno Nacional. Según Basualdo, el desfinanciamiento afecta gravemente la atención médica y la provisión de medicamentos de alta complejidad (como los oncológicos), obligando al sindicato a utilizar fondos propios para subsanar la problemática.

En el plano estrictamente local, Basualdo anticipó una noticia de gran impacto para el Partido de La Costa: entre el viernes y el sábado se concretará la visita del líder nacional del gremio, Luis Barrionuevo.

El objetivo principal del encuentro será recorrer el «esqueleto» de la nueva sede gremial en el distrito, una obra que actualmente se encuentra al 50% de su ejecución y arrastra postergaciones desde la pandemia.

La conducción local busca asegurar el respaldo económico de la federación central para reactivar y finalizar este proyecto estratégico, fundamental para centralizar las áreas de salud y capacitación en la región.