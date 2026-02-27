El secretario de Turismo de Villa Gesell, Emiliano Felice, realizó un balance de la temporada a través de sus redes sociales, donde reconoció que el verano 2026 estuvo atravesado por dificultades laborales y personales, aunque destacó que el destino volvió a posicionarse entre los más elegidos.

“Finalizando un verano muy difícil desde lo laboral y en lo personal, pero como siempre poniendo cabeza, garra y corazón”, expresó el funcionario en su publicación.

Felice señaló que, pese al contexto, Villa Gesell, Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul fueron destinos muy elegidos por el turismo, aunque advirtió sobre la situación económica que enfrenta el sector una vez finalizada la temporada alta.

Según indicó, la actividad dejará “bajos rendimientos económicos y dificultades al momento de reinvertir o generar empleo”, una realidad que también se replica en otros destinos de la Costa Atlántica en un contexto de consumo moderado y estadías más cortas.

De cara a los próximos meses, el secretario aseguró que la temporada baja será un período de trabajo intenso para el municipio. “La temporada baja nos encontrará peleando lo mejor para Gesell y espero ser acompañado por aquellos que desean ser protagonistas de la mejora continua, la búsqueda de mejores oportunidades para el turismo, el comercio y la gente”, afirmó.

En su mensaje también agradeció al equipo de la Secretaría de Turismo (@villageselltur), a las áreas municipales de Cultura, Educación y Deportes, al sector privado y a las cámaras empresariales, además de destacar el respaldo del intendente Gustavo Barrera.

El balance deja un doble mensaje: por un lado, la confirmación de que Gesell mantuvo su atractivo turístico en el verano 2026; por otro, la advertencia sobre los desafíos económicos que enfrenta el sector en la etapa posterior a la temporada alta.