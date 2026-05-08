Mar del Tuyú | Turnos para castraciones gratuitas de gatos y perros

La Municipalidad de La Costa informó que se llevarán a cabo nuevas jornadas de entrega de turnos para castraciones gratuitas de gatos y perros, destinadas a promover el cuidado responsable de mascotas y el control poblacional.

La entrega de turnos se realizará en el Centro de Salud Animal, ubicado en la colectora de Ruta 11 entre las calles 50 y 58, en Mar del Tuyú. En el caso de los felinos se desarrollará el miércoles 13, de 9.00 a 13.00, mientras que para los perros será el jueves 14 en el mismo horario.

En total se darán 80 turnos por jornada, distribuidos en 40 para hembras y 40 para machos, con un límite de un turno por persona. Las personas interesadas deberán presentar DNI físico y acreditar residencia en el Partido de La Costa. Es importante tener en cuenta que en esta instancia únicamente se entregarán los turnos y se asignarán las fechas para las intervenciones quirúrgicas.

Para la castración de gatos, los machos deben tener al menos 8 meses de edad y las hembras 6 meses. Además, los animales no deben presentar sobrepeso ni patologías, y en el caso de las hembras, no tienen que estar preñadas y deben haber transcurrido 30 días desde el último celo y 45 días desde su última cría. De manera opcional, se podrá acercar al felino para una revisión previa, transportado en condiciones seguras, ya sea en transportadora, mochila o bolsa tipo cebolla. En cuanto a los perros, los requisitos son los mismos, con la excepción de que los machos pueden ser castrados a partir de los 6 meses.