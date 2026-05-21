Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron a MDA Noticias que los sospechosos intentaron escapar por la playa luego de abandonar los vehículos robados.

Un importante operativo de seguridad terminó con tres jóvenes aprehendidos en Mar de Ajó Norte luego de un intento de robo de motocicletas ocurrido en la zona de la costanera.

Según pudo saber MDA Noticias a través de fuentes vinculadas a la investigación, los sospechosos alcanzaron a sustraer dos motos y escaparon inicialmente por sectores de playa tras advertir la llegada de móviles de seguridad.

El hecho fue detectado desde la Sala de Videovigilancia de la Municipalidad de La Costa, donde operadores municipales observaron movimientos sospechosos y dieron aviso inmediato a la Patrulla Municipal y a efectivos policiales.

De acuerdo a la información obtenida por este medio, el seguimiento en tiempo real realizado mediante las cámaras de seguridad permitió reconstruir el recorrido de los involucrados incluso después de que abandonaran las motocicletas en la arena para intentar escapar caminando.

Fuentes consultadas por MDA Noticias señalaron que el operativo se extendió durante varios minutos y requirió coordinación entre la Patrulla Municipal, personal de Infantería y efectivos policiales que participaron de la búsqueda en distintos sectores de Mar de Ajó Norte.

Finalmente, los tres sospechosos fueron interceptados y aprehendidos por las fuerzas de seguridad, mientras que las motocicletas robadas pudieron ser recuperadas.

Desde distintos ámbitos destacaron nuevamente la importancia del sistema de monitoreo urbano y la articulación entre las áreas municipales y las fuerzas provinciales para prevenir delitos y actuar rápidamente ante situaciones de inseguridad.

En los últimos meses, las cámaras de seguridad instaladas en distintas localidades del Partido de La Costa permitieron colaborar en investigaciones, detectar movimientos sospechosos y aportar pruebas para distintos procedimientos policiales.