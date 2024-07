Agentes municipales se capacitaron para el control del transporte de carga

Personal de la Municipalidad de La Costa participó de una capacitación teórica y práctica dictada por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. La formación giró en torno al control de la carga de camiones.

El Director provincial de Fiscalización del Transporte Público de Pasajeros y de Carga, Horacio Anello explicó: «Es parte de una metodología de trabajo que nos pidió el ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, de acercarnos a todos los municipios a realizar capacitaciones de carga, para que el personal local esté preparado y pueda tener autonomía, independientemente del apoyo que el ministerio de la provincia les va a dar«.

«Queremos erradicar un problema que es el exceso de carga, que genera roturas en las rutas y nos obliga a una reinversión permanente», indicó el funcionario provincial, quien resaltó la importancia de «ir generando la cultura de que no se puede circular con exceso de peso, ya que no solamente genera la rotura de las rutas bonaerenses, sino también de los accesos a los pueblos. Por otro lado, en materia de seguridad vial, un camión excedido no frena y no maniobra, es un peligro para propios y terceros. Contamos con balanzas alemanas de última generación, estamos pensando con lo mismo que se pesa en los países más desarrollados».