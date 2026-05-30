ARBA inició un operativo «puerta a puerta» para desendeudar a jubilados y pensionados y tiene impacto en La Costa

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha en la localidad de Mar del Plata, un operativo para facilitar el acceso a la exención del Impuesto Inmobiliario Edificado a jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que mantienen deudas y están en condiciones de recibir el beneficio sin saberlo.

La iniciativa comenzó de manera domiciliaria, «puerta a puerta», previo a identificar 733 personas alcanzadas por esta medida en la localidad balnearia, con deudas acumuladas por $65 millones.

También, en la zona, se registran casos en La Costa con 360, Pinamar con 53, Villa Gesell con 62, Dolores con 83 casos, General Alvarado con 127 y Necochea con 148. La Agencia replicará las mismas acciones en esos municipios.

El programa surge a partir de un cruce de datos que hizo ARBA con la información aportada por el Instituto de Previsión Social (IPS), que permitió identificar a 17.000 personas en toda la Provincia que podrían acceder a la exención del Inmobiliario Urbano y actualmente registran deuda porque desconocen ese derecho.

El titular de ARBA, Cristian Girard, formó parte del operativo en Mar del Plata en el que agentes del organismo visitaron los domicilios previamente identificados para comunicar la posibilidad de la exención. En ese marco, destacó que esta medida “es un alivio en un contexto muy complejo para los jubilados y las jubiladas, que no deja de ser una acción del Estado, de diálogo y relación con estas personas. La idea es acompañarlos en una coyuntura que sabemos que es muy difícil».

En ese sentido, agregó Girard: “Es un paliativo, una ayuda mínima para el sector que está sufriendo. Por ejemplo, acá en Mar del Plata, el gobierno nacional está queriendo eliminar la zona fría, con todo lo que eso implica. Además, no les alcanza la jubilación para comprar la comida, para llegar a fin de mes, no tienen los medicamentos, está su familia haciéndose cargo. Es una situación muy compleja”.

Cómo es el operativo

Las personas alcanzadas están siendo contactadas presencialmente por personal del organismo, debidamente identificado. También, se hará mediante correo postal, correo electrónico, llamados telefónicos y otros canales oficiales disponibles en ARBA.

Quienes reciban la notificación, deberán acercarse al Centro de Servicio Local de la Agencia más cercano a su domicilio. El trámite tendrá atención prioritaria y requerirá únicamente DNI, fotocopia del documento y la firma de una declaración jurada.

Para acceder a la exención se deberá cumplir con las condiciones previstas en el Código Fiscal: ingresos familiares de hasta dos haberes mínimos, ser titular de una única propiedad destinada a vivienda familiar y no estar inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Los municipios con más beneficiarios

Días atrás se llevó adelante un operativo similar en La Plata, porque concentra la mayor cantidad de personas que podrían acceder al beneficio: 1.557 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados.

Luego, además de Mar del Plata, se ubican La Matanza con 655, Lomas de Zamora con 498 y Quilmes con 480 beneficiarios.

También se destacan Merlo, con 392 casos; Almirante Brown, con 371; Lanús, con 370; Bahía Blanca, con 368 y Tandil, donde se identificaron 147 jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados en condiciones de acceder a la exención.