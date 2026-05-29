Este domingo llega el encuentro «A puro folclore» a la Plaza Gauchos del Sur de San Clemente

En diálogo con Radio Noticias, el profesor Jonatan Raia anticipó el encuentro «A puro folclore», organizado junto a Toti Olmos y Pablo Castillón para este domingo 31 de mayo, de 13:30 a 16:00 hs, en la Plaza Gauchos del Sur (Plaza de los Bomberos) de San Clemente.

El organizador aclaró que no se trata de una peña tradicional, sino de un espacio abierto y sin prejuicios para ir con mate, reposera y pañuelo a bailar con música grabada.

Tras haber recorrido el Puerto y la Plaza Pereira, esta nueva edición en la plaza céntrica b