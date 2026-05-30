El Club de Leones de Mar de Ajó lanzó una convocatoria abierta destinada a vecinos, profesionales, docentes, artistas, deportistas y personas con conocimientos específicos que deseen compartir sus saberes a través de talleres, cursos o actividades comunitarias.

La propuesta busca incorporar nuevas iniciativas que puedan desarrollarse en la sede de la institución, ubicada en Campora 400, Paseo Pavón, General Lavalle, ampliando la oferta de espacios de formación, recreación y encuentro para la comunidad.

Según se informó, la convocatoria está orientada a personas con vocación de enseñanza y ganas de transmitir experiencias en distintas áreas, entre ellas:

Talleres y capacitación

Arte y pintura

Manualidades

Cocina

Carpintería

Informática

Otros oficios y propuestas formativas

Actividades deportivas

Fútbol

Vóley

Básquet

Gimnasia

Artes marciales

Recreación y actividades físicas

Actividades culturales

Música e instrumentos

Teatro

Danza

Literatura y escritura

Fotografía

Expresiones artísticas diversas

Desde la entidad señalaron que el objetivo es generar un espacio donde los conocimientos individuales puedan transformarse en oportunidades de aprendizaje para otras personas, fortaleciendo la inclusión, la participación y el desarrollo comunitario.

Cómo participar

Las personas interesadas en presentar una propuesta o recibir más información pueden acercarse a la sede del Club de Leones de Mar de Ajó o comunicarse a través de las redes sociales oficiales de la institución.

La convocatoria está abierta tanto para quienes ya cuentan con experiencia dictando talleres como para quienes deseen impulsar proyectos deportivos, culturales o educativos con impacto comunitario.

Una iniciativa que invita a pensar el rol de las instituciones

Más allá de la convocatoria puntual, la propuesta deja una reflexión interesante sobre el presente de muchas instituciones intermedias de la región.

En tiempos donde la participación social atraviesa nuevas formas y donde los hábitos comunitarios cambiaron respecto de décadas anteriores, clubes, asociaciones y entidades de servicio enfrentan el desafío de reinventarse para seguir siendo espacios de referencia para los vecinos.

La iniciativa del Club de Leones parece avanzar en esa dirección: abrir sus puertas, convocar a nuevos actores y transformar su sede en un ámbito donde circulen conocimientos, experiencias y proyectos.

Quizás la pregunta de fondo sea si este tipo de propuestas anticipa una nueva etapa para la institución, más vinculada al encuentro cotidiano, la formación y la participación activa de la comunidad. Un camino que podría contribuir a mantener vigente el rol social que históricamente tuvieron los clubes y organizaciones de servicio en la vida de nuestras localidades.