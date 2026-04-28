Peña folklórica de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo

El próximo domingo 10 de mayo, desde las 11.00, se realizará una peña folklórica al aire libre en la Plaza de la Familia, ubicada en Av. San Bernardo y Av. Tucumán, con el objetivo de reunir a la comunidad en una jornada de música, tradición y encuentro.

La propuesta contará con la participación de artistas locales y grupos de danza, en un espacio pensado para disfrutar en familia y compartir las expresiones culturales que forman parte de la identidad regional.

Durante la jornada, se llevará adelante la recaudación de fondos destinada a la organización de la 42° edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia. Para ello, se dispondrá de un patio gastronómico con venta de empanadas, panchos, pastelitos, tortas fritas y churros.

Desde la organización se invita a la comunidad a acercarse con reposeras y equipos de mate, en el marco de una actividad que anticipa la semana de mayo y propone un ambiente festivo con impronta celeste y blanca