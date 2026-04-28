Peña folklórica de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia en San Bernardo

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El próximo domingo 10 de mayo, desde las 11.00, se realizará una peña folklórica al aire libre en la Plaza de la Familia, ubicada en Av. San Bernardo y Av. Tucumán, con el objetivo de reunir a la comunidad en una jornada de música, tradición y encuentro.

La propuesta contará con la participación de artistas locales y grupos de danza, en un espacio pensado para disfrutar en familia y compartir las expresiones culturales que forman parte de la identidad regional.

Durante la jornada, se llevará adelante la recaudación de fondos destinada a la organización de la 42° edición de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia. Para ello, se dispondrá de un patio gastronómico con venta de empanadas, panchos, pastelitos, tortas fritas y churros.

Desde la organización se invita a la comunidad a acercarse con reposeras y equipos de mate, en el marco de una actividad que anticipa la semana de mayo y propone un ambiente festivo con impronta celeste y blanca

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28 abril, 2026 por Instituciones

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