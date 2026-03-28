El proyecto del Teatro del Pueblo en el Partido de La Costa dio un paso concreto con la compra del terreno donde se construirá el espacio cultural, una iniciativa impulsada por el trabajo sostenido de la comunidad teatral local.

Según se informó, la adquisición fue posible gracias a años de esfuerzo colectivo, en los que participaron teatristas del distrito y la Asociación Civil Amigos de la Comedia Municipal, que llevó adelante distintas acciones para reunir los fondos necesarios.

Desde la organización destacaron que una parte significativa del dinero recaudado provino de actividades culturales, funciones y aportes solidarios, en un proceso que tuvo como eje el compromiso del sector artístico local.

En ese marco, el director de la Comedia Municipal de Teatro, Alejandro Cacciabue, viene acompañando el desarrollo del proyecto, que busca consolidar un espacio propio para la producción escénica en el distrito.

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Por su parte, el presidente de la Asociación Civil, Rubén Tula, también formó parte de las gestiones que permitieron avanzar en la concreción del terreno, considerado un paso clave para el futuro del teatro independiente en La Costa.

Desde el sector señalaron que la iniciativa apunta a generar un ámbito estable para la actividad teatral, con propuestas abiertas a la comunidad y articulación con instituciones culturales.

“Es el resultado de muchos años de trabajo y compromiso colectivo”, trascendió desde los impulsores del proyecto.

La compra del terreno marca así un punto de inflexión para el desarrollo del Teatro del Pueblo, que comienza a materializarse como espacio cultural en el Partido de La Costa.