Cómo denunciar y actuar ante casos de maltrato animal en La Costa

En el marco de la Ley 14.346, la Municipalidad de La Costa busca concientizar a la comunidad sobre la importancia de denunciar formalmente los casos de abuso o abandono de animales. En diálogo con Radio Noticias, Eva Schlegel, Directora de Cuidado Animal y Zoonosis, explicó que el Estado solo puede intervenir en propiedades privadas bajo la orden de un fiscal, por lo que el compromiso del vecino al realizar la denuncia es el primer eslabón fundamental para salvar una vida.

Schlegel detalló que ante una situación de maltrato, el procedimiento correcto es documentar el hecho (fotos o videos), conseguir dos testigos y realizar la denuncia en cualquier comisaría o directamente en la fiscalía (siendo la de Mar del Tuyú la que suele actuar con mayor celeridad).

Además, la funcionaria brindó pautas claras sobre qué hacer ante animales encerrados en vehículos durante el verano: si el animal presenta signos de agotamiento y no aparece el dueño, se debe acudir de inmediato a la policía o a los bomberos para que procedan al rescate.