Cavallini habló de la cumbre libertaria de PBA

El partido liderado por Javier Milei dio un fuerte paso en su armado bonaerense con un encuentro masivo en Suipacha, que reunió a referentes de los 135 distritos. En comunicación con Radio Noticias, Roxana Cavallini, referente de La Libertad Avanza en La Costa, brindó detalles de la jornada encabezada por Karina Milei (presidenta del partido a nivel nacional) y Sebastián Pareja (presidente a nivel provincial), destacando la presencia de Diego Santilli, lo que marca una clara señal de alianza estratégica.

Cavallini subrayó que el objetivo principal es «ir por la provincia» y fortalecer los territorios para el proyecto de reelección presidencial. Durante el evento se lanzó la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, que contará con un consejo consultivo en áreas clave como economía, salud y educación.

La referente local resaltó la consolidación de Sebastián Pareja como el armador indiscutido en territorio bonaerense y la apertura al diálogo con otros sectores para construir una alternativa a la gestión provincial actual. Además, destacó la relevancia de la Quinta Sección Electoral, la tercera en capacidad de votos, donde dirigentes costeros y marplatenses ocupan roles centrales en la organización provincial.