Mar de Ajó | El Ballet de La Costa puso en marcha su agenda 2026 con talleres gratuitos

El Ballet Internacional de La Costa dio inicio oficial a su ciclo de talleres abiertos para niños, jóvenes y adolescentes del distrito. En comunicación con La Primera Mañana de Radio Noticias, su director Julio Medina destacó el éxito de las primeras jornadas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, que ya cuentan con una importante matrícula de alumnos. El objetivo de este año es consolidar estos espacios como un «semillero» para detectar nuevos talentos que, en el futuro, puedan integrar el elenco estable de la prestigiosa institución.

La oferta educativa de este ciclo incluye clases de danzas folclóricas y una de las grandes novedades de la temporada: un taller específico de malambo para niños y niñas, disciplina que ha ganado gran relevancia en el último tiempo. Además, se incorporó el espacio denominado «Sala Abierta», destinado a jóvenes con conocimientos previos que buscan una formación integral y profesionalización técnica de la mano de docentes capacitados.