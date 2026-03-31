Se viene San Patricio, la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Santa Teresita

Se invitó a disfrutar de una nueva edición de la celebración de San Patricio, que se llevará adelante el viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril en el Paseo Camino del Jagüel, con entrada libre y una propuesta pensada para toda la comunidad.

El evento, que se desarrollará de 18.00 a 2 de la mañana, propone tres jornadas de encuentro con música en vivo, gastronomía y una amplia oferta de cervezas de La Costa y la región, consolidándose como una de las celebraciones más convocantes de la región en torno a esta tradicional festividad.

La Fiesta de la Cerveza de San Patricio forma parte de las propuestas culturales y turísticas que se impulsan en el distrito, promoviendo espacios de recreación y fortaleciendo la actividad comercial local, especialmente en corredores como el Camino del Jagüel, que se consolida como un punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Durante las tres noches habrá espectáculos en vivo y propuestas artísticas, con la participación de bandas como “Melocotones Retro 2026”, sumando una programación musical que acompaña el espíritu festivo de la celebración.