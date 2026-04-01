Hay una escena que se repite cada tanto en la política bonaerense. No sale en los actos, no se tuitea, no se imprime en afiches. Pero existe. Es la reunión donde los intendentes dejan de hablar de obras, de gestión y de futuro… y empiezan a hablar de algo mucho más concreto: cómo pagar los sueldos.

Ahí estamos.

En los últimos días, varios jefes comunales de la provincia de Buenos Aires empezaron a decirlo sin maquillaje: la plata no alcanza. No es una metáfora. Es la cuenta. La que cierra o no cierra a fin de mes.

Y cuando esa cuenta no cierra, la política cambia de idioma.

Ya no se discute ideología. Se discute caja.

En ese contexto apareció una palabra que en Argentina no necesita explicación. Desde Monte Hermoso alguien la dejó caer sobre la mesa, como quien no quiere la cosa: patacones.

Sí, patacones.

No como plan oficial —todavía—, pero sí como reflejo. Porque en este país nadie menciona una cuasimoneda porque sí. Se menciona cuando la realidad empieza a apretar.

Es como el “che, ¿no habrá que ajustar un poco más?” pero en versión bonaerense y con trauma histórico incluido.

Del otro lado de la mesa está el gobernador Axel Kicillof, haciendo lo que puede hacer un gobernador en estos contextos: escuchar, explicar y prometer que algo va a aparecer. Algún fondo, algún fallo judicial, algún recurso que permita repartir un poco de aire.

Traducción simultánea: si entra plata, se reparte. Si no entra, se sigue esperando… pero con cara seria.

Mientras tanto, los intendentes juegan su propio partido. Nadie quiere ser el primero en quedarse sin pagar sueldos. Porque en política hay algo peor que perder una elección: que tu propio pueblo te golpee la puerta porque no cobró.

Entonces hacen lo que pueden. Ajustan, patean pagos, negocian, rezan. Todo al mismo tiempo.

Y en el medio aparece el actor inevitable de este momento: Javier Milei. Para la Provincia, el responsable de la caída de recursos. Para los intendentes, el dato con el que tienen que convivir. Para la gente, el presidente que —bien o mal— define el contexto.

Pero más allá de la discusión política, hay algo que se vuelve evidente: los municipios dependen de plata que no manejan. Y cuando esa plata falta, la autonomía se vuelve un concepto bastante decorativo.

Lo interesante —o lo preocupante— es que todo esto pasa sin que haya estallado nada. No hay crisis abierta, no hay caos. Pero hay señales.

Y en la política argentina, las señales suelen llegar antes que los problemas grandes.

Por eso el detalle de los patacones no es menor. No porque vayan a volver mañana, sino porque alguien ya los nombró. Y cuando eso pasa, es porque la memoria económica empieza a activarse.

Dicho en criollo: nadie habla de patacones cuando está tranquilo.

La escena final, por ahora, es bastante conocida. Intendentes pidiendo ayuda, la Provincia tratando de contener, la Nación marcando el rumbo económico y la gente mirando cuánto rinde el sueldo.

Nada nuevo. Pero tampoco nada cómodo.

La política bonaerense entró en modo “aguantar”. Y cuando la estrategia es aguantar, es porque el problema no está resuelto… solo está en pausa.

Y en Argentina, las pausas suelen durar poco.