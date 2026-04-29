General Lavalle avanza con obras en la Delegación de Chacras

La Municipalidad de General Lavalle concretó la construcción de una nueva vereda en la Delegación de Chacras, una obra clave para mejorar la circulación y seguridad de quienes transitan diariamente por la zona. El proyecto destaca por haber sido ejecutado íntegramente por empleados municipales, lo que permitió optimizar los recursos públicos y fortalecer el sentido de pertenencia en las tareas de mantenimiento urbano.

Esta intervención forma parte de un plan sostenido de mejoras en los espacios públicos del distrito, buscando garantizar entornos más accesibles y cómodos para todos los vecinos. Al utilizar cuadrillas propias, la gestión refuerza el compromiso de la mano de obra local en el desarrollo de infraestructura esencial para cada localidad.