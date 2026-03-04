El intendente Juan de Jesús inauguró el 43° período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante del Partido de La Costa en un acto que combinó discurso institucional y varias lecturas políticas en el entorno del recinto.

La sesión fue encabezada por el presidente del cuerpo legislativo, Ezequiel Caruso, con 16 concejales presentes y dos ausentes.

Uno de los datos que rápidamente generó comentarios fue la duración del mensaje del intendente. El discurso se extendió una hora y 25 minutos, algo que para cualquier dirigente podría parecer extenso, pero que en el caso de De Jesús resultó notablemente más breve que en otras aperturas, donde sus intervenciones solían extenderse durante varias horas.

Ausencias y comentarios en redes

Entre los detalles políticos que alimentaron la rosca estuvo la ausencia en el recinto de la concejal Mónica Correa, quien siguió la sesión comentando activamente la transmisión en redes sociales.

El concejal Marcelo Fernández, que padece ELA, siguió la apertura de manera online.

También se hizo notar la ausencia del diputado bonaerense Juan Pablo de Jesús y de la ex senadora provincial Gabriela Demaría**, figuras históricamente vinculadas al espacio político del intendente.

En los pasillos del Concejo algunos lo atribuyeron a cuestiones de agenda, aunque en la política local —como suele decirse— las ausencias también se leen.

Aunque no faltaron bombos y militancia en las inmediaciones, varios asistentes coincidieron en que el acto tuvo menos despliegue y color que en otras aperturas de sesiones.

Los ejes del discurso

En el plano institucional, De Jesús centró su mensaje en el programa “Cuidar la vida”, una propuesta que integra políticas de salud, seguridad vial, prevención de violencias, cultura y educación.

También dedicó un tramo importante al contexto económico nacional, señalando que el cambio de modelo económico impacta en la gestión municipal y mencionando la paralización de obras públicas como las vinculadas al agua potable, el asfalto y la protección del frente costero.

En el cierre, el intendente convocó a fortalecer el desarrollo local a partir del turismo, la producción y la participación de vecinos e instituciones.

La agenda legislativa que se discuta durante el año permitirá ver cómo esos ejes se traducen en proyectos concretos para el distrito. Mientras tanto, como suele ocurrir en la política local, la apertura de sesiones marca el inicio formal del año institucional… y también de la rosca.