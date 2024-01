Todo lo que hay que saber para disfrutar de la playa sin riesgos

A continuación, algunas recomendaciones a tener en cuenta para disfrutar sin riesgo en este verano 2024.

CÓDIGO DE BANDERAS PARA ENTRAR AL MAR

-Celeste: mar bueno.

-Roja con negro: mar peligroso.

-Amarilla con negro: mar dudoso.

-Roja: prohibido bañarse.

-Blanca: Niño/a perdido/a.

-Negra: evacuación de la playa por probable tormenta eléctrica.

CONSEJOS PARA BAÑISTAS

-Respetar las indicaciones de los guardavidas y el código de banderas del estado del mar.

-Nunca internarse en el mar si no hay guardavidas.

-No ingresar al agua durante tormentas eléctricas.

-No aproximarse desde el agua a muelles o zonas rocosas.

-No ingresar al mar en las salidas náuticas.

CONSEJOS ÚTILES PARA LA PLAYA

-No perder de vista a los niños en la playa. Proteger con gorritos o sombreros las cabezas de las y los pequeños.

-Evitar exponerse prolongadamente al sol y usar protector solar.

-Aplicarse y aplicar a los chicos protector solar media hora antes de salir al sol y renovarlo cada 2 horas.

OPERATIVO SE SEGURIDAD EN LA PLAYA

Cabe recordar que el Partido de La Costa cuenta con un Operativo de Seguridad en la Playa, que se despliega a lo largo de las 14 localidades.

Con una cobertura de cinco meses ininterrumpidos. Se trata del operativo más extenso de Sudamérica en cuanto a su duración, ya que continuará hasta el 15 de abril de 2024, y su extensión es de 96 kilómetros de playa.

En el transcurso de los meses, se sucederán las nuevas etapas aumentando progresivamente tanto el horario de cobertura como la cantidad de guardavidas hasta su totalidad el 1 de enero de 2024 con más de 650 Guardavidas en la playa.