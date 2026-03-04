Gran peña fierrera en Santa Teresita para apoyar el debut de Dino Palmarochi

En diálogo con Radio Noticias, Leo Palmarochi, padre del joven piloto Dino Palmarochi, invitó a toda la comunidad y amantes del automovilismo a una peña solidaria que se realizará el próximo jueves 12 de marzo.

El evento tiene como objetivo recaudar fondos para cubrir los gastos de la primera carrera del año en el Metropolitano de Karting. Leo destacó que buscan reunir a antiguos y actuales corredores del Partido de La Costa para generar una noche de anécdotas y charlas sobre «fierros», permitiendo que Dino conozca a las leyendas locales del deporte motor.

La cita será a las 20:30 horas en el restaurante Eusebio Barriga, ubicado en calle 2 entre 38 y 39 de Santa Teresita. Los interesados en colaborar y participar pueden reservar sus tarjetas comunicándose vía WhatsApp al 2246-58758.