Temporada 2026 | Récord de turistas pero con estadías más cortas y gasto selectivo según la CAME

El verano 2026 cerró con un balance positivo, superando los niveles de 2025 en afluencia y movimiento económico. Según datos de la CAME, 30,7 millones de turistas recorrieron el país, lo que representa un crecimiento del 9,5% en comparación con el año anterior. Este flujo generó un impacto económico de 11 billones de pesos, impulsado principalmente por la mayor cantidad de personas que decidieron viajar, compensando un gasto diario que, aunque nominalmente fue de $97.101, sufrió una caída real del 3,3% al descontar la inflación.

El análisis destaca un cambio estructural en el comportamiento del viajero: para adaptar el presupuesto a ingresos más ajustados, los turistas optaron por reducir la duración de su estadía en lugar de cancelar el viaje. La permanencia promedio cayó a 3,65 noches, consolidando una tendencia decreciente que acumula una baja del 21% respecto a 2022.

La clave del éxito en esta temporada fue la fórmula de «eventos + cultura + deporte». Los destinos que ofrecieron festivales, competencias y una agenda cultural activa lograron picos de ocupación sostenidos. El consumo se volvió más selectivo, priorizando experiencias de alto valor como la gastronomía y las excursiones, mientras que el sector enfrentó desafíos de rentabilidad ajustada y una dependencia directa del factor climático y la agenda de eventos para traccionar la demanda.