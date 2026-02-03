Funciones del Circo Palace de Mónaco en Mar de Ajó

En una entrevista para Radio Noticias, Marcelo, representante del Circo Palace de Mónaco, compartió la experiencia de su primera temporada en el Partido de La Costa, específicamente en Mar de Ajó. Destacó que, a pesar de ser una temporada desafiante, la respuesta del público ha sido muy positiva, especialmente por su propuesta de circo clásico y tradicional que incluye payasos de «nariz colorada», acrobacias, malabares y magia.

Marcelo enfatizó la importancia de ofrecer un espectáculo en vivo y «sano» que aleje a los niños de las pantallas por un momento, permitiéndoles vivir una experiencia sensorial y emocional única que queda grabada en la memoria familiar.

El circo ofrece funciones todos los días a las 20:00 y 22:00 horas, sumando una función extra a las 17:30 horas los días nublados o de lluvia cuando no se puede disfrutar de la playa.

Los detalles: