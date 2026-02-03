Operativos de documentación del Registro Provincial de las Personas en La Costa

Durante el verano, el Registro Provincial de las Personas continúa desarrollando operativos de documentación, en una iniciativa del gobierno bonaerense que cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de La Costa.

El objetivo de este dispositivo es acercar oficinas móviles a las localidades turísticas y facilitar el acceso a trámites de documentación como el DNI, Pasaporte, solicitud de partidas (nacimiento, matrimonio y defunción), certificados de domicilio y de extravío, certificado de Pre Identificación (CPI), empadronamiento de personas extranjeras, y cambio de género.

Los operativos se realizan en distintos puntos estratégicos del distrito, con atención gratuita, por orden de llegada y en franjas horarias extendidas, permitiendo que vecinas, vecinos y visitantes puedan realizar gestiones sin necesidad de trasladarse fuera de la zona.

La documentación requerida puede variar según el trámite, por lo que se recomienda consultar previamente en https://www.gba.gob.ar/registrodelaspersonas

SAN BERNARDO

(Av. San Bernardo y Santiago del Estero)

Lunes 2 y martes 3

SAN CLEMENTE

(Calle 1 entre 16 y 63 Sur)

Miércoles 4 y jueves 5

SANTA TERESITA

(Costanera y 35)

Viernes 6 y sábado 7