Más movimiento, menor consumo | Lo que Semana Santa le dejó al sector turístico

A pesar de que el movimiento turístico creció un 5,6% respecto al año pasado, el impacto económico real sufrió una fuerte caída. Según el último relevamiento de la CAME, los más de 2,8 millones de personas que se movilizaron por el país gastaron un 18,9% menos (ajustado por inflación) que en la Semana Santa de 2025. Este fenómeno describe a un turista «gasolero» y prudente, que acortó su estadía a un promedio de 2,6 noches y priorizó destinos cercanos para amortiguar los costos de transporte.

El informe destaca que, si bien el gasto total directo fue de $808.198 millones, el gasto diario por persona cayó un 8,4% real, ubicándose en poco menos de $109.000. Los viajeros optaron por experiencias gratuitas, actividades de naturaleza y destinos emergentes más accesibles, dejando de lado los grandes consumos en gastronomía y compras que caracterizaban a estas fechas. En lo que va del 2026, ya se movilizaron casi 7 millones de turistas en los tres fines de semana largos transcurridos, consolidando la tendencia de «escapadas cortas» por sobre las vacaciones prolongadas.