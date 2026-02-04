La Costa | Continúan las jornadas de seguridad vial y tramitación de pases multimodales

En el marco de la iniciativa «Modo Verano Seguro», la Municipalidad de La Costa y el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires continúan desarrollando jornadas de concientización vial y tramitación de pases multimodales en distintas localidades del distrito.

Tras su paso por San Clemente, el dispositivo continuará del viernes 6 al domingo 8 en Santa Teresita, en Costanera entre calles 39 y 40. En tanto que el cierre de esta etapa de la tramitación de pases multimodales tendrá lugar del 20 al 22 de febrero en Mar de Ajó, en Costanera y Av. del Libertador.

La tramitación de pases multimodales está destinada a personas con discapacidad, garantizando el derecho a la movilidad y el acceso al transporte público en igualdad de condiciones.

Además, en las jornadas se desarrollan propuestas lúdicas y recreativas orientadas a niños, niñas, jóvenes y personas adultas, con el objetivo de promover el aprendizaje sobre seguridad vial de manera participativa y didáctica.

En este sentido, la dirección de Tránsito de la Municipalidad de La Costa también participa con dinámicas educativas y juegos destinados a las infancias a través del programa «Guardianes de la Seguridad Vial», que busca generar conciencia temprana sobre el respeto de las normas de tránsito y la importancia del cuidado propio y colectivo.