Arrancó febrero y recordamos algunas recomendaciones para disfrutar del mar y la seguridad en actividades náuticas

En el marco de la temporada 2026 y ante el incremento de la actividad recreativa en playas y espejos de agua, la Prefectura Naval Argentina difundió una serie de recomendaciones destinadas a reforzar la seguridad de residentes y visitantes que disfrutan del mar del Partido de La Costa.

Las indicaciones están orientadas a promover conductas responsables durante la práctica de actividades recreativas, deportivas y náuticas, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar una convivencia segura en el espacio costero.

Uso responsable de playas y zonas habilitadas

Se recuerda la importancia de concurrir exclusivamente a playas habilitadas por las autoridades municipales, donde se encuentran en funcionamiento los puestos de guardavidas en los horarios de cobertura de 9.00 a 20.00. De igual modo, se recomienda extremar los cuidados durante los momentos de mayor exposición solar, evitar el ingreso al mar ante condiciones climáticas adversas y respetar en todo momento la señalización y las advertencias vinculadas al estado del mar.

Ante temperaturas elevadas del agua o situaciones que puedan representar un riesgo, se aconseja atender las indicaciones de la autoridad marítima y del personal de seguridad en playa.

Kayaks, canoas, botes a remo y tablas a vela o surf

Para la práctica de actividades con kayaks, canoas, botes a remo y tablas a vela o surf, se recuerda la obligatoriedad de utilizar chaleco salvavidas y elementos de seguridad acordes a la normativa vigente.

Se sugiere verificar previamente el estado del mar, no alejarse de la costa en condiciones desfavorables y evitar la navegación nocturna.

En todos los casos, se recomienda no ingresar al agua sin supervisión, no sobreestimar las propias capacidades físicas y respetar las zonas delimitadas para cada actividad.

Estas recomendaciones forman parte de un trabajo articulado entre la Prefectura Naval Argentina, el Municipio de La Costa y los distintos organismos vinculados a la seguridad y el cuidado del espacio costero.

La prevención y la responsabilidad individual son claves para disfrutar del verano de manera segura.

Se recuerda que, ante cualquier emergencia en el agua, se debe dar aviso inmediato a los guardavidas o comunicarse con la Prefectura Naval Argentina a través de los canales oficiales.

Disfrutar del mar y de la playa implica también respetar las normas y cuidar la vida propia y la de los demás.