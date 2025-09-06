Accidente en estación Puma de San Bernardo esta madrugada

Durante la madrugada de este sábado, una camioneta protagonizó un fuerte choque en la estación de servicio Puma, ubicada en la esquina de Tucumán y Strobel, en San Bernardo.

El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, según trascendió de manera extraoficial. El vehículo impactó contra la zona de los surtidores, provocando serios destrozos en el sector de expendio y en las instalaciones cercanas.

En las imágenes difundidas se observa el rodado dentro del área de carga, junto a estructuras metálicas y exhibidores destruidos, además de humo y escombros en el lugar.

Por el momento, no se registraron víctimas, aunque el siniestro representó un alto riesgo por haberse producido en una estación de servicio, donde se manipulan combustibles.

Las autoridades locales aún no emitieron un parte oficial sobre las causas del choque ni sobre el estado de la persona que conducía la camioneta.