Accidente en estación Puma de San Bernardo esta madrugada

image 61

Durante la madrugada de este sábado, una camioneta protagonizó un fuerte choque en la estación de servicio Puma, ubicada en la esquina de Tucumán y Strobel, en San Bernardo.

El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la mañana, según trascendió de manera extraoficial. El vehículo impactó contra la zona de los surtidores, provocando serios destrozos en el sector de expendio y en las instalaciones cercanas.

WhatsApp Image 2025 09 06 at 09.30.29

En las imágenes difundidas se observa el rodado dentro del área de carga, junto a estructuras metálicas y exhibidores destruidos, además de humo y escombros en el lugar.

Por el momento, no se registraron víctimas, aunque el siniestro representó un alto riesgo por haberse producido en una estación de servicio, donde se manipulan combustibles.

Las autoridades locales aún no emitieron un parte oficial sobre las causas del choque ni sobre el estado de la persona que conducía la camioneta.

Etiquetas:

6 septiembre, 2025 por Accidentes

También te puede interesar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

RADIO NOTICIAS EN VIVO

Publicidad

Medios



Archivos

Contador