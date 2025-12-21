Este sábado Mar de Ajó cumple 90 años y los festejos ya comenzaron con un acto protocolar en la Plaza de los Pioneros, donde se reunieron autoridades locales, representantes de instituciones, escuelas y vecinas y vecinos que se acercaron desde temprano para compartir el evento.

📍 La ceremonia tiene lugar en Av. Tucumán y Ramos Mejía, e incluye palabras alusivas, entonación del Himno Nacional, reconocimientos y el tradicional corte de torta.

🟣 En este momento, el acto se está desarrollando, con un buen marco de público y la participación activa de la comunidad. Desde MdA Noticias estamos presentes y acompañamos la cobertura con imágenes en tiempo real.

📅 ¿Qué más se viene hoy?

Los festejos por el 90° aniversario continúan a la tarde con una jornada para toda la familia:

🕕 18:00 hs

🎭 Festival artístico, ferias productivas y gastronómicas, y segundo corte de torta.

📍 En Av. Libertador y Francisco de las Carreras

La propuesta incluye música en vivo, emprendimientos locales, comidas típicas y espectáculos para grandes y chicos.

🏖️ Un pueblo con historia

Fundada oficialmente el 21 de diciembre de 1935, Mar de Ajó nació como proyecto impulsado por Rafael Cobo e Isaías Matías Ramos Mejía, con el objetivo de transformar un paraje rural en un balneario turístico.

A lo largo de nueve décadas, la localidad creció con identidad propia y se transformó en uno de los destinos más visitados del Partido de La Costa. Más info sobre su historia acá.