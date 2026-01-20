A partir del viernes 23 de enero, el Espacio Multifuncional de Artistas Independientes de Mar de Ajó será sede de “Los Ilusionistas”, un espectáculo de teatro independiente con formato de varieté que se presentará todos los viernes del mes a las 23 horas, en Lebensohn 50, con entrada a la gorra.

La propuesta está dirigida por Alejandro Barratelli y producida por Armando Producciones, y reúne a un elenco de artistas locales con amplia trayectoria en el circuito cultural regional.

“Es un espectáculo donde conviven distintos lenguajes: monólogos, escenas teatrales y fragmentos musicales. Buscamos generar un encuentro directo con el público”, señalaron desde la producción.

El elenco está conformado por Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino, quienes presentan una obra dinámica y versátil, con momentos de humor, emoción y reflexión.

Impulsado por la Cooperativa de Trabajo Cultural Armando Producciones La Costa, este varieté forma parte del trabajo que se viene desarrollando en la promoción del teatro independiente en el Partido de La Costa.

“Los Ilusionistas” se suma así a las opciones culturales de la temporada 2026, como una propuesta accesible y cercana para residentes y visitantes.

📅 Todos los viernes de enero – 23 hs

📍 Espacio Multifuncional de Artistas Independientes

📌 Lebensohn 50, Mar de Ajó

🎟️ Entrada a la gorra

Dirección: Alejandro Barratelli

Elenco: Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot, Claudia Zappino

Producción: Armando Producciones

📞 Contacto: 2257-683844