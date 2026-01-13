Autoridades y especialistas analizan las causas del meteotsunami que afectó a distintas playas de la Costa Atlántica bonaerense este lunes 12 de enero. El fenómeno dejó un saldo de al menos un fallecido, decenas de heridos y múltiples evacuaciones preventivas.

El evento se produjo en horas de la tarde y afectó zonas de Mar Chiquita, Santa Clara del Mar, Camet Norte y parte del litoral marplatense. Las imágenes del mar retrocediendo de forma súbita y regresando con fuerza generaron sorpresa entre los veraneantes. Muchos compararon la escena con un tsunami, aunque se trata de un fenómeno de distinta naturaleza.

La víctima fatal fue identificada como Yair Amir Manno Núñez, un joven marplatense de 29 años que residía en Francia y había regresado a la Argentina para visitar a su familia. Se encontraba en la playa junto a su pareja y amigos cuando fue alcanzado por la ola.

Además, se registraron al menos 30 personas heridas por caídas, golpes o lesiones ocasionadas por objetos arrastrados por el agua. Servicios de emergencia y personal de Defensa Civil intervinieron en los operativos de asistencia y prevención.

«El mar se retiró de forma llamativa y volvió con una ola de varios metros que agarró desprevenida a mucha gente», señalaron testigos que se encontraban en la zona de Santa Clara del Mar.

Qué es un meteotsunami

A diferencia de los tsunamis de origen sísmico, el meteotsunami se genera por cambios abruptos en la presión atmosférica, combinados con ráfagas de viento intensas y otros factores meteorológicos. Estos cambios pueden generar olas repentinas y de gran energía, capaces de impactar con fuerza en la costa.

«Se trató de un meteotsunami, un fenómeno que ocurre cuando se combinan factores meteorológicos que alteran el nivel del mar en forma repentina», explicó un geólogo consultado por medios locales.

Aunque poco frecuentes, este tipo de episodios ya han ocurrido antes en la región. Uno de los antecedentes más recordados tuvo lugar en Mar del Plata en enero de 1954, cuando una ola de características similares sorprendió a cientos de personas en la playa. Este evento está documentado en la entrada de Wikipedia dedicada al «Tsunami de Mar del Plata», donde se analizan los factores que lo originaron y su impacto histórico.